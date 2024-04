Serie D. La Casatese cade contro il Legnano

La Casatese perde in trasferta: 3-1 con il Legnano

Decisiva la doppietta di Todaj e il rigore di Staffa, la marcatura di Isella non cambia il risultato

CASATENOVO – Brutta sconfitta per la Casatese di Joey Commisso che nel penultimo turno della Serie D 23/24 perde 3-1 contro il Legnano. Oggi, la squadra milanese aveva bisogno dei tre punti per rientrare nella corsa salvezza e giocarsi le proprie chance nell’ultima giornata contro la Virtus CiseranoBergamo già salva. Mentre, i biancorossi incontreranno il Crema in casa.

Nella partita odierna i padroni di casa, dopo un primo tempo privo di emozioni, sono stati i primi a timbrare il tabellino con la firma al 12′ della ripresa di Todaj che raccoglie il gran cross dalla destra di Serafini ed infila Maffi sul primo palo. L’attaccante si ripete cinque minuti dopo su un’azione molto simile alla precedente colpendo con uno strepitoso sinistro.

La Casatese reagisce, al 67′, con la gran punizione in mezzo da Perego per Isella che svetta di testa sui difensori avversari e mette a segno la palla del 2-1. La formazione lecchese prende in mano il gioco e prova ad agguantare il pareggio ma, il Legnano guadagna un calcio di rigore al 82′.

Dal dischetto si presenta Staffa che indirizza la sfera nell’angolino basso alla destra dell’incolpevole Maffi. Termina così una partita fondamentale soprattutto per i padroni di casa che hanno ancora una speranza di salvarsi direttamente senza affrontare i play-out salvezza.