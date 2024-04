Serie D. La Casatese torna al successo, Club Milano sconfitto 2-1

La Casatese non sbaglia in casa: 2-1 contro il Club Milano

Alla marcatura Astuti (8′) rispondono gli ospiti con Dioh (16′), decisivo il gol di Mendola al 41′

CASATESE – La Casatese ritrova subito la vittoria dopo il passo falso di Desenzano della settimana scorsa, contro il Club Milano finisce 2-1 per i ragazzi di Joey Commisso. La partita odierna si è aperta con il gol all’8′ del giovane Astuti, gli ospiti hanno trovato il pareggio poco dopo al 16′ con Dioh. Nella ripresa occasioni da entrambe le parti però i biancorossi ci provano fino alla fine e al 41′ trovano il gol vittoria di Mendola.

La Casatese si conferma ottava forza del campionato di Serie D 23/24, a due giornate dal termine i lecchesi potrebbero ancora provare a scalare la classifica per guadagnare la settima piazza. Le ultime due partite si giocheranno una in trasferta a Legnano e l’altra in casa contro il Crema 1908, entrambe le compagini ormai certe dei play-out cercano punti importanti per un miglior piazzamento nella fase finale.