Serie D. La Casatese cade 2-0 contro il Desenzano

La Casatese interrompe la mini striscia di tre risultati positivi

Decidono la partita i gol di Paloschi, al 30′, e Guarnieri al 64′

CASATENOVO – La Casatese cade fuori casa contro la Calcio Desenzano interrompendo così la striscia di tre risultati utili consecutivi. Gli uomini di Commisso hanno incassato una rete per tempo in casa dei bresciani: la prima alla mezz’ora di gioco con Paloschi e la seconda al 64′ con Guarnieri.

A dispetto del risultato la partita è combattuta sin dai primi minuti di gioco infatti, la prima occasione è dei biancorossi con Stefanoni che raccoglie in area un bel cross di Gulinelli, l’attaccante stoppa e calcia a rete però il portiere avversario risponde subito presente.

Poco dopo, al 10′, arriva la reazione del Desenzano con Bianchetti che colpisce il palo esterno alla destra di Maffi. I padroni di casa si ripetono colpendo il secondo legno di giornata, appena un minuto dopo, con Sparviero che manca di un soffio il gol del vantaggio. La rete che sblocca il risultato arriva al 30′ ed è firmata Paloschi, la punta anticipa la pressione avversaria e da distanza ravvicinata mette dentro la palla dell’1-0.

La reazione ospite è affidata a Stefanoni che a due minuti dal termine del primo tempo lascia partire una conclusione potente dalla sinistra ma, ancora una volta Tommasi non si lascia sorprendere e respinge in tuffo plastico. Nella ripresa il Desenzano gestisce il possesso palla e al 19′ rafforza il proprio vantaggio.

Sparviero trova, sulla fascia sinistra, l’imbucata giusta per Guarnieri che mette in mezzo un tiro-cross minaccioso per la retroguardia biancorossa, Videkon nel tentativo di allontanare devia il pallone nella propria porta. La Casatese prova a reagire ma la difesa dei bresciana contiene bene le iniziative lecchesi. Nel finale, il Desenzano ha pure l’occasione per la tripletta ma Maffi si supera nelle parate.

Nella prossima gara la Casatese affronterà in casa un avversario insidioso come il Club Milano che cerca punti fondamentali per salvarsi direttamente senza perciò affrontare l’incognita play-out.