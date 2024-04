Serie D. La Casatese vince 2 a 1 contro la Pro Palazzolo

La Casatese ritrova il successo interno contro l’ex prima della classe

Decidono la gara i gol di Isella al 16′ e Astuti al 68′, accorcia le distanze Arras al 75′

CASATESE – Ritorna al successo la Casatese di Joey Commisso e lo fa contro un avversario di assoluto valore la Pro Palazzolo, l’ex capolista scivolata oggi al terzo posto nel campionato di Serie D 23/24. I biancorossi sono andati in vantaggio al 16′ del primo tempo con Mattia Isella, tornato a segnare dopo un lungo periodo di digiuno dovuto, anche, all’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per un paio di mesi.

Nella ripresa ci sono stare diverse azioni da entrambe le parti ma i padroni di casa hanno raddoppiato, al 23′, con il gol su azione di Astuti. Gli ospiti hanno ridotto lo svantaggio al 30′ con il timbro di Arras, gara aperta nel finale però i biancorossi hanno difeso bene e sfiorato il tris con Stefanoni.

Il team manager, Danilo Didoni, commenta la prestazione odierna e stila un bilancio del girone di ritorno in cui la Casatese ha perso solo tre partite e conquistato maggiori punti rispetto a quello d’andata: “Partita combattuta in cui abbiamo lottato e dimostrato il nostro valore vincendo con merito”.

“Stiamo facendo un bel cammino in Serie D ma, ancora, non ci vogliamo accontentare si può fare sempre di più. Nel girone di ritorno abbiamo perso qualche punto per strada ma possiamo recuperarli nelle prossime gare che mancano alla fine del campionato e dobbiamo giocare come oggi anche nella trasferta di Desenzano di domenica prossima”.