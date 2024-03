Serie D. La Casatese in nove agguanta il pareggio contro l’Arconatese

Ritorna a far punti la Casatese: 1-1 in casa contro l’Arconatese

Quaggio in gol al 15′; Stefanoni pareggia al 76′

CASATENOVO – Torna a far punti la Casatese di Joey Commisso dopo la sconfitta esterna contro la Caratese. Davanti al proprio pubblico la formazione lecchese ha dato prova di cosa vuol dire essere una squadra infatti i biancorossi, seppur in nove, hanno trovato un sudato e meritato pareggio contro contro l’Arconatese, quinta forza del campionato di Serie D. Il vantaggio iniziale lo mette a Quaggio al 15′ del primo tempo grazie ad un bel uno-due smarcate tra le due punte ospiti, ci pensa Stefanoni con un’eurogol a portare il match sull’1-1.

Nel primo tempo, ci sono state diverse occasioni da gol per i lecchesi come racconta il team manager, Danilo Didoni: “Ma non siamo riusciti a concretizzare. Al 10′ del secondo tempo siamo rimasti in dieci per la seconda ammonizione di Perego, alquanto dubbia. Sotto di un uomo abbiamo avuto un’altra opportunità per pareggiarla ma ha fatto una bella parata il loro portiere”.

“Poi al 24′ siamo rimasti pure in nove per doppio cartellino giallo a Romano. Però, al 31′ su una ripartenza nostra è arrivata la palla a metà campo a Stefanoni che ha visto fuori il portiere avversario ed ha calciato di prima intenzione mettendola sotto l’incrocio dei pali, trovando così il pareggio. Nel finale il campo si è aperto ci sono state una occasione per parte, ma è finita in pareggio: 1-1 in nove e rischiando anche di vincere è un buon risultato”.

La prossima partita della Casatese si giocherà giovedì 28 marzo alle 14:30 contro il Caravaggio. Sarà sicuramente una trasferta difficile contraddistinta dall’emergenza in difesa date le due espulsioni odierne e la squalifica di Pirola, al 5 cartellino giallo, però i rientri di Isella, Stefanoni e Mendola possono dare una mano a Commisso.