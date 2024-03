Serie D. Casatese sconfitta in trasferta dalla Caratese

I ragazzi di mister Commisso non sfruttano il vantaggio, i padroni di casa passano per 3 a 1

Vantaggio di Gomez Varaz (52′) su rigore, la ribaltano i padroni di casa con Bright (70′), Arpino (76′) e Barranco (79′)

CARATE BRIANZA – Si ferma la striscia di risultati positivi della Casatese di Joey Commisso che in trasferta contro i brianzoli di Carate Brianza perdono 3-1. La Caratese scavalca nella classifica div proprio i biancorossi che scivolano decimo posto a quota 43 punti.

Primo tempo in equilibrio tra le due formazioni in campo allo Sport Italia Village. Le reti arrivano tutte nella ripresa in cui i lecchesi vanno subito in vantaggio, al 52′, con la quarta marcatura stagionale di Gomez Varas che mette a segno il calcio di rigore, guadagnato da Losa, spiazzando Viscovo. I padroni di casa non si abbattano e si gettano all’assalto e vanno vicino al pareggio con il tiro di Brigth al 70′, Picarelli si supera coi piedi.

Dopo solo un minuto lo stesso attaccante americano ci riprova dentro l’area questa volta però prende meglio la mira e trova il gol dell’1-1, partita riaperta. Pochi minuti dopo la Caratese trova il vantaggio, Clerici dalla trequarti mette in mezzo uno spiovente, Picarelli però sbaglia l’uscita bassa e il capitano Arpino anticipa il numero 1 avversario e ribalta il risultato.

Commisso inserisce forze fresche in campo ma i padroni di casa affondano i biancorossi al 34′ con l’eurogol di Bruno Barranco che con una bella parabola dalla sinistra supera il l’estremo difensore lecchese. Il prossimo impegno per la Casatese sarà in casa contro l’Arconatese.