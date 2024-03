Serie D. La Casatese s’impone 2-0 sulla Tritium

La Casatese vince 2-0 in casa contro la Tritium

In gol: Gomez Walker (31′) su rigore e Romano (61′)

CASATENOVO – Con la vittoria odierna con la Tritium, la Casatese di Joey Commisso prosegue nella propria striscia di risultati positivi, sinora 6, iniziata a fine gennaio pareggiando in casa contro la Castellanzese. Da allora i biancorossi non hanno più perso in Serie D e guadagnato 12 punti frutto di tre vittorie ed altrettanti pareggi.

Attualmente la squadra lecchese si trova al nono posto in classifica ad otto lunghezze dalla zona play-off, e domenica prossima potrebbe fare un ulteriore passo di avvicinamento se riuscisse a battere la Caratese fuori casa, diretta inseguitrice a sole due lunghezze dai biancorossi.

Nel pomeriggio di oggi, la Casatese ha dominato il campo soprattutto nel primo tempo e al 31′ si porta in vantaggio grazie alla realizzazione su rigore di Gomez Walker che spiazza il portiere ospite. La Tritium non molla e per due volte va vicino al pareggio prima, al 38′, con la punizione di Maspero e poi con il colpo di testa dell’ex Caraffa che spedisce alto.

Nella ripresa ancora l’ex attaccante biancorosso ha subito l’opportunità di portare in parità la partita ma sbatte contro Picarelli. Sul fronte opposto, invece, i biancorossi ripartono bene in contropiede e Romano a tu per tu col portiere bianco azzurro sigla il gol del raddoppio al 61′. I lecchesi dominano nel finale e portano a casa tre punti importati sia per la classifica che per il morale.