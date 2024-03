Serie D. Pareggio amaro per la Casatese

La Casatese pareggia 2-2 contro la Virtus CiseranoBergamo

Doppia doppietta al Comunale: Bertoli (38′, 84′) per gli ospiti, Combierati (65′, 77′) per i biancorossi

CASATENOVO – La formazione lecchese guidata da mister Joey Commisso raccoglie il secondo pareggio consecutivo continuando così la striscia di risultati utili, cinque, nel campionato di Serie D 23/24. La Casatese si colloca stabilmente al nono posto in classifica a 11 lunghezze dalla zona play-off ma soprattutto a più nove dai playout.

Nella 29^ giornata di gare contro la Virtus CiseranoBergamo i ragazzi di Casatenovo recuperano l’iniziale svantaggio targato Bertoli al 20′ della ripresa con il gol di Combierati al 65′. Dopo appena dieci minuti il terzino biancorosso raddoppia, però la Casatese si fa rimontare a cinque minuti dal termine grazie alla doppietta del bomber bergamasco Marco Bertoli, a quota 14 reti stagionali.

Pareggio amaro per la Casatese che non riesce ad approffitare del vantaggio e allungare in classifica dato che tra le prime 10 della graduatoria ha vinto solo la Varesina che si è portata al primo posto nel girone B. Il prossimo avversario interno per i lecchesi sarà la Tritium, domenica 10 marzo, alle ore 14:30.