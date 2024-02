Serie D. La Casatese pareggia 0-0 con la Clivense

Pareggio esterno senza reti per la Casatese con la Clivense

Commisso prosegue nella striscia di risultati positivi

CASATENOVO – La Casatese dopo il successo infrasettimanale contro la Real Calapina, 4-2, ottiene un punto grazie al pareggio senza reti in trasferta contro la Clivense. I ragazzi di Commisso rimango stabili al nono posto nella classifica di Serie D mentre i padroni di casa allungano il vantaggio sulla zona play-out.

Il team manager della Casatese, Danilo Didoni, non è però soddisfatto della prova dei suoi: “Oggi abbiamo fatto una prova al limite dell’indecenza. Nel primo tempo partita abbastanza equilibrata ed abbiamo sbagliato con Strada una palla gol enorme all’inizio. Da due metri ha calciato addosso al portiere”.

“Nella ripresa invece loro sono saliti sia di velocità che di gioco ed hanno avuto un paio di occasioni pericolose ma il nostro portiere non ha fatto grandi parate, potevamo comunque far meglio. Adesso giochiamo due partite importanti in casa per far punti contro la Virtus Ciserano Bergamo e la Tritium”.