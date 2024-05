Bulciago. Si chiude il ciclo di incontri “Israele e Palestina: uno sguardo storico”

La relatrice dell’ultimo incontro è Maria Chiara Rioli

Appuntamento sabato 11 maggio alle ore 17

BULCIAGO – In arrivo il terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri dal titolo “Israele e Palestina: uno sguardo storico“, iniziativa promossa dal Comune di Bulciago e curata dal consulente storico Daniele Frisco. Durante l’incontro verrà presentata la conferenza dal titolo “Palestina: rifugiati di ieri e di oggi” di Maria Chiara Rioli, docente di storia contemporanea all’Università di Modena e Reggio Emilia. L’appuntamento è per sabato 11 maggio alle ore 17 presso la sala conferenze della Biblioteca di Bulciago (Via del Beneficio numero 1).

Al centro dell’incontro di sabato, la questione dei rifugiati palestinesi dalla “nakba“, termine con il quale nel mondo arabo si intende l’esodo forzato di circa 700 mila arabi palestinesi tra il ’47 e il ’48, sino ai drammatici eventi di oggi. La relatrice dell’incontro, Maria Chiara Rioli, che oltre ad aver lavorato in Palestina/Israele ed essersi occupata di storia della Palestina in età moderna e contemporanea e mobilità nel Mediterraneo, è anche nel coordinamento di progetti europei dedicati a Gerusalemme e migrazioni contemporanee. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.