Missaglia: successo per “Una notte in Villa Sormani”

L’iniziativa, promossa dall’associazione Eden, si è tenuta sabato scorso

Tanti i presenti, tra cui molti giovani, che hanno apprezzato la proposta capace di unire cultura, arte e bellezza

MISSAGLIA – Grande successo per “Una notte in Villa Sormani”, l’iniziativa promossa sabato scorso, 4 maggio, dall’associazione Eden nella suggestiva Villa Sormani Marzorati Uva a Missaglia.

Promossa a latere della rassegna “Ville Aperte”, la proposta ha dato la possibilità a un target giovane di avvicinarsi al mondo della cultura. A partire dalle 19, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di immergersi nell’atmosfera unica di Villa Sormani, godendo di un’apericena tra le suggestive architetture storiche e i lussureggianti giardini della villa.

“Non ho mai visto così tanta gioventù attratta da un sito storico, sono contento di aver visto come l’associazione Eden è riuscita in un intento non facile, quello di comunicare nel modo giusto ai giovani” puntualizza Luca Rigamonti, ex sindaco di Monticello e ora direttore di Retesalute, presente sabato sera all’evento. “Sono convinto che l’associazione potrà portare un valore aggiunto alla comunità”.

Un elemento che ha reso ancora più speciale la serata è stata la presenza di Brianza Foto, costituita da giovani appassionati alla fotografia che hanno esposto dei loro scatti originali della Brianza e hanno presentato i loro progetti futuri.

Non solo. Durante la serata è stata offerta la possibilità di tuffarsi in un’esperienza multimediale grazie a “Specchiami”, una startup innovativa di Milano che ha presentato uno specchio interattivo capace di catturare istantanee uniche. Gli ospiti hanno potuto creare souvenir personalizzati di una serata indimenticabile, lasciando così un ricordo indelebile della loro esperienza con Eden.

“Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di “Una Notte In Villa Sormani”, inclusi gli ospiti, il Conte Alberto Uva, i partner e i volontari che hanno reso possibile questa meravigliosa serata di cultura e intrattenimento” fanno sapere dal direttivo del sodalizio, invitando a seguire la pagina web dell’associazione per restare aggiornati sui progetti futuri.