Teatro Cenacolo Francescano, si alza il sipario sulla nuova stagione

LECCO – Il cineteatro Cenacolo Francescano di Lecco riapre le porte per la stagione 2023/2024. Dopo i numeri confortanti della passata stagione (90 aperture per un totale di 15/16mila spettatori) l’associazione torna con l’organizzazione di tutte le storiche rassegne di cinema, teatro e musica ormai diventate un punto di riferimento per la città e non solo.

“Nella passata stagione abbiamo ricominciato a pieno regime dopo lo stop imposto dal Covid e ora siamo pronti ad alzare nuovamente il sipario – ha spiegato il presidente presidente Mario Bonacina -. Un grosso ringraziamento va a tutti i volontari che sono sempre presenti e disponibili, senza di loro nulla sarebbe possibile”.

L’inizio ufficiale sarà il 18 ottobre con la 32^ edizione del cineforum Ciak Cenacolo: “24 film: 12 film annunciati a ottobre 2023 e i successivi 12 annunciati in gennaio 2024. Il biglietto singolo costa 5 euro, mentre la tessera con 12 ingressi costa 45 euro e permette di utilizzare fino a due ingressi per film. Proiezioni il mercoledì alle 15 e alle 21. Abbiamo scelto di non fare prime visioni e questo ci consente di distinguere l’offerta dalla altre sale della città. E’ bello che dopo un periodo in cui in città i cinema erano spariti, oggi si possa godere di tre sale”.

L’offerta del Cenacolo, però, non si esaurisce alla proiezione di film ma si rivolge anche al teatro e alla musica con un occhio di particolare riguardo per bambini e famiglie. Tornano infatti le rassegne “Piccoli e grandi insieme – Teatro, cinema e musica per bambini e famiglie” e “Primi passi a teatro”, un progetto di introduzione all’arte scenica per alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Sempre sul fronte scuole il Cenacolo proporrà un appuntamento dedicato agli studenti in occasione della Giornata della Memoria dopo la larga partecipazione dell’anno passato che ha visto 1.200 in tre mattine.

“Sempre in collaborazione con le scuole daremo la possibilità di visitare il teatro per mostrare come si effettua una proiezione, come funzionano luci, scenografia e sipario… un dietro le quindi per far diventare il teatro più famigliare – ha continuato Bonacina -. Crediamo molto in queste iniziative perché i più giovani si emozionano e si stupiscono”.

Sul fronte musicale tre appuntamenti che saranno sicuramente molto apprezzati: 11 novembre il musical “Una suora fuori dal coro”; 18 novembre “Emozioni del cuore” viaggio in musica nella storia di Lucio Battisti; 2 dicembre “Irish Night” canti e danze irlandesi.

Immancabile la rassegna di teatro amatoriale che vedrà protagoniste le compagnie della città di Lecco e del territorio da gennaio a maggio 2024, la conclusione come da tradizione con la Compagnia del Cenacolo Francescano. “Una città sul palcoscenico” è una rassegna storica ormai giunta alla 28^ edizione.

L’unico rammarico riguarda la rassegna Lecco Lirica: “Purtroppo abbiamo deciso di mettere questa rassegna in un cassetto (che resta leggermente socchiuso) per via dei costi elevati per mettere in scena un’opera che richiede la presenza di un’orchestra, del coro, dei costumi… La prospettiva è di riprendere anche questa rassegna magari con il contributo e la sponsorizzazione di qualcuno che ha voglia di darci una mano in questo senso”.

Il presidente Bonacina, infine, a lanciato un appello anche ai giovani appassionati a farsi avanti: “Anche la nostra associazione ha bisogno di volontari, ci vorrebbero giovani che portano con sé idee nuove e passione. Noi siamo una sala di comunità e il nostro scopo è fare cultura, perciò dietro alla programmazione c’è un pensiero volto a stimolare riflessioni e momenti di concorso”.

E’ possibile trovare informazioni dettagliate sulle varie rassegne e acquistare i biglietti sul sito https://teatrocenacolofrancescano.it/