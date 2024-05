AUTOBIOGRAFIA DEI MIEI CANI

Un romanzo, un’autobiografia, una dichiarazione d’amore alla vita e agli animali che Petrignani ama e cura da sempre, perché – come scrive Jean Anouilh: “Ci sarà sempre in qualche angolo di mondo un cane sperduto che m’impedirà di essere felice ”.

Tenera, elegante e intensa. Così si può definire questa autobiografia sentimentale di Sandra Petrignani. Una vita raccontata attraverso tutti i cani, e sono stati moltissimi, con cui ha condiviso infanzia, giovinezza ed età adulta. Si possono scandire gli episodi della propria vita attraverso gli occhi di questi animali che l’autrice ama perdutamente? Scritto con una leggerezza e un garbo rari, questo libro dimostra che non soltanto è possibile ma anche necessario. Attraverso l’amore per i suoi cani Sandra Petrignani riesce a raccontare con un taglio inedito le passioni della sua vita: soprattutto l’amore, ma anche l’amicizia, la letteratura, la poesia. In quest’opera si alternano paesaggi di campagna, e storie di città. E storie di scrittura e di amori per compagni e mariti che con i cani di Sandra hanno avuto a che fare. Ne esce un testo bello, autentico, sbaragliante per certi aspetti, che mostra forza e fragilità, tenerezza e consapevolezza. Un libro che ha una struggente dolcezza, che ci consola, che ci diverte e ci fa pensare. Sia chi non ha mai avuto la fortuna e il privilegio di crescere con un cane, sia chi invece sa quanto questo possa essere importante, anche per diventare uno scrittore e una scrittrice.