Basket Serie DR1. Civatese, crisi infinita

Quinta sconfitta consecutiva per i grigiorossi

Da settimana prossima inizieranno i play-out

BOLLATE (MI) – Si chiude come peggio non potrebbe il girone play-in dell’Edilcasa Civatese. I grigiorossi lecchesi sono stati sconfitti sul campo dell’Ardor Bollate, mettendo nel cassetto il quinto ko consecutivo.

Nel primo quarto sono i padroni di casa a farsi preferire, con un vantaggio di quattro punti (19-15), che diventano cinque all’intervallo lungo (32-27).

Nella ripresa i ragazzi di coach Fausto De Lazzari non danno segno di risveglio e Bollate scappa fino a ottenere un vantaggio in doppia cifra (56-45). Sull’orlo del baratro, i lecchesi si rimettono in pista con una furiosa rimonta negli ultimi due minuti, tanto da avere anche la possibilità di tirare per il pareggio a pochi secondi dalla fine.

L’errore sull’ultimo tentativo consegna a Bollate una vittoria col punteggio di 65-63.

“Inizio difficoltoso in attacco nei primi venti minuti di gioco – dichiara coach De Lazzari – nel secondo tempo i miei ragazzi hanno messo la grinta in campo, gestendo bene gli ultimi possessi. Peccato aver perso”.

ARDOR BOLLATE – EDILCASA CIVATESE 65-63

PARZIALI: 19-15; 32-27; 56-45

CIVATE: Rotta 15, Galli 14, Negri 8, Butti 7, Castagna 6, Panzeri 4, Butta 4, Corti 2, Lomasto 2, Galliani 1, Minari, Bianchi. All. De Lazzari.