VENTI DI RISATE- DEBORA VILLA PER TELETHON

Si annuncia un’unica data in provincia di Lecco per questo grande show con Debora Villa, noto volto della comicità televisiva nazionale (Zelig, Colorado), nota ai più per il suo personaggio, Patti di Camera Café. Debora Villa festeggia con il suo nuovo spassoso recital Venti di Risate!

20 anni di carriera e sale sul palco con gli sketch che l’hanno resa famosa e amata tra il pubblico.

Venti di risate! raccoglie infatti il meglio del suo repertorio, dalle gag sull’universo femminile e sulla varia umanità alle favole raccontate con graffiante cinismo comico.

Passando per Adamo ed Eva, Debora ci racconterà cosa succede ad una donna quando raggiunge i nannaranannannanni…

Uomini, donne, affanni, sogni, illusioni, frastuoni, emozioni co(s)miche, tra favole e cronache, Debora sarà un’onda travolgente, cinica e intelligente.

L’incasso della serata sarà a favore di Telethon sempre in prima linea nella lotta alle Distrofie Muscolari e a tutte le malattie genetiche rare. Info al 3497837200.