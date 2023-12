Croce Rossa Merate: donati 250 giochi ai bambini

Tanta solidarietà grazie all’iniziativa Albero Solidale

I doni sono stati consegnati porta a porta la vigilia di Natale dai volontari della Cri Merate

OLGIATE – Sono 250 i pacchi regalo distribuiti quest’anno dal Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana ai bambini del territorio che vivono in nuclei famigliari in difficoltà

economiche. Come è ormai tradizione, la vigilia di Natale i volontari più giovani dell’associazione hanno consegnato porta a porta dei giocattoli donati dalla popolazione attraverso l’iniziativa Albero Solidale.

A inizio dicembre, il sodalizio aveva chiesto di ricevere nella propria sede dei giocattoli da poter successivamente regalare ai bimbi. L’appello è stato raccolto da numerosi benefattori e associazioni del meratese che hanno lasciato centinaia di regali in via Monte Rosa a Olgiate Molgora.

I giovani della Cri di Merate, aiutati per l’occasione anche dai coetanei del Comitato di Casatenovo, hanno distribuito il pomeriggio del 24 dicembre tutti i pacchetti travestiti da folletti e aiutanti di Babbo Natale, regalando così un sorriso ai bambini e ai loro genitori.