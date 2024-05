Lario Reti Holding. “MicroplastiCave”, studio sulle microplastiche nelle grotte

Progetto della Federazione Speleologica Lombarda

LECCO – Il progetto “MicroplastiCave” della Federazione Speleologica Lombarda (FSLo) con il patrocinio di Lario Reti Holding ha l’obiettivo di ricercare e analizzare la presenza di microplastiche nelle grotte lombarde, due delle quali in provincia di Lecco, attraverso l’analisi di campioni di acque sotterranee e di sedimenti da cui viene captata acqua a uso idropotabile.

Tra le grotte analizzate ci saranno anche due grotte-sorgenti del Lecchese: la grotta sorgente di Fiumelatte a Varenna e la grotta-sorgente della Lacca della Bobbia che, per le caratteristiche del bacino di alimentazione e delle attività antropiche che vi si svolgono, sono le candidate ideali per la verifica della presenza di microplastiche.

“Le microplastiche sono ormai presenti in ogni ambiente terrestre, anche il più remoto – racconta Paola Tognini, responsabile della Commissione Scientifica della FSLo – recentissimi studi hanno mostrato che anche le grotte non fanno eccezione. Per questo è nato il Progetto MicroplastiCave: ancora sconosciuti sono, infatti, sia le quantità e la distribuzione delle microplastiche nelle grotte lombarde, sia gli effetti sul delicato ambiente sotterraneo, in particolare sulla fauna ipogea. Le grotte sono un ambiente molto vulnerabile, sia per la connessione diretta con le acque superficiali, attraverso gli inghiottitoi, sia per le possibilità di accumulo nel tempo di inquinanti all’interno di laghi e sifoni, sia per il recapito diretto, e a volte molto veloce, delle acque sotterranee alle sorgenti. Sorgenti che, nella fascia prealpina, costituiscono una voce importante nel bilancio idrogeologico e nella fornitura di acque potabili”.

“Il tema delle microplastiche è molto importante e di grande attualità per i Gestori del Servizio Idrico Integrato – afferma Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding – per questo motivo siamo lieti di garantire il nostro patrocinio all’iniziativa, soprattutto a fronte del coinvolgimento di due delle grotte-sorgenti della nostra provincia”.