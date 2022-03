Viabilità. Le modifiche previste la prossima settimana a Lecco

LECCO – Le modifiche alla viabilità previste per la prossima settimana in città:

parziali o longitudinali restringimenti per interventi di posa cavi telefonici dal 17 marzo al 1° aprile dalle 08.30 alle 18 con istituzione di senso unico alternato con impiego di movieri, limite massimo di velocità 20 Km/h, senso unico alternato con impiego di movieri in via Sirtori, da via Nava a via Bixio, via L. Manara, dal civico 1 al 7, via Bixio, altezza attraversamento civico 5 – dopo le ore 9, via Malpensata, altezza civico 1 – lunedì 21 marzo dopo le ore 9, via Belvedere, altezza civico 4 – lunedì 21 marzo dopo le ore 9 (Impresa Tim servizi digitali per conto di Telecom);

via PERPETUA, tratto all’altezza del civico 4, per lavori di allaccio presa gas dalle 9 alle 18 del 21 marzo istituzione di divieto di circolazione (Impresa Devizzi srl per conto di Lereti spa);

parziali o longitudinali restringimento per interventi di scavo per posa cavi fibra ottica (lavori per conto di Open Fiber) in varie vie dal 21 al 25 aprile istituzione di:

via Crollalanza, nel tratto compreso tra il civico 3 e l’intersezione con corso Matteotti, dal giorno 21 al 25 marzo dalle 9 alle 18, divieto di sosta con rimozione forzata, su 6 stalli a parcheggio fronte civico 3 e limite massimo di velocità 30 Km/h;

corso Matteotti, nel tratto compreso tra il civico 99 ed il civico 111, dal giorno 21 al 25 marzo dalle 9 alle 18 scavo a bordo strada con rimodulazione corsie di marcia con installazione di delineatori stradali e limite massimo di velocità 30 Km/h; scavo in attraversamento con senso unico alternato regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h;

corso Matteotti, nel tratto compreso tra il civico 82 ed il civico 84, dal giorno 21 al 25 marzo 2022 dalle 9 alle 18 scavo a bordo strada con rimodulazione corsie di marcia con installazione di delineatori stradali e limite massimo di velocità 30 Km/h; scavo in attraversamento con senso unico alternato regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h;

via Vercelloni, nel tratto compreso tra il civico 6 e l’intersezione con via Mauri, dal giorno 21 al 25 marzo 2022 dalle 9 alle 18 divieto di sosta con rimozione forzata, limite massimo di velocità 30 Km/h;

via Mauri, altezza intersezione con via Vercelloni, dal giorno 21 al 25 marzo dalle 9 alle 18 divieto di sosta con rimozione forzata, restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h; scavo in attraversamento con senso unico alternato regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h;

via Palestro, area a parcheggio altezza civico 7 A, dal giorno 29 al 30 marzo dalle 9 alle 18 divieto di sosta con rimozione forzata;

via Risorgimento, nel tratto compreso tra il civico 20 ed il civico 22, dal giorno 21 al 25 marzo dalle 9 alle 18; scavo su marciapiede con rimodulazione corsie di marcia con installazione di delineatori stradali e limite massimo di velocità 30 Km/h; realizzazione passaggio pedonale protetto con transenne a lato del cantiere;

via Cellini, dal giorno 21 al 22 marzo dalle 9 alle 17 divieto di transito veicolare eccetto residenti ed attività produttive e limite massimo di velocità 20 Km/h;

via ASPROMONTE, intersezione con via Visconti, per lavori di ripristino rete fognaria dalle 8.30 alle 18 del 23 marzo istituzione di senso unico alternato regolato a mezzo movieri in base all’andamento del cantiere, istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h (Impresa Edl Lario cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding);

via PACINOTTI, fronte area parcheggio civico 19, per lavori alla rete gas dalle 8.30 alle 18 dal giorno 21 marzo al 4 aprile, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli indicati, restringimento della carreggiata regolato con impiego di movieri, limite massimo di velocità 30 Km/h (impresa Devizzi per conto di Lereti spa);

via PACINOTTI, fronte area parcheggio civico 19, per lavori alla rete gas dalle 8.30 alle 18 dal 21 al 28 marzo, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli indicati, restringimento della carreggiata regolato con impiego di movieri, limite massimo di velocità 30 Km/h (impresa Forim srl per conto di Lereti spa);

via PALESTRO, fronte area parcheggio civici 18-20, per lavori alla rete gas dalle 8.30 alle 18 dal 21 marzo al 28 marzo, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli di sosta individuati con segnaletica stradale, restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri, limite massimo di velocità 30 Km/h.