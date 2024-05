Giancarlo Benedetti, presenta lista e programma di “Cortenova Domani”

“Un gruppo con un sentimento comune: l’amore che ci lega al nostro paese e al nostro territorio”

CORTENOVA – Il candidato sindaco Giancarlo Benedetti scende in campo sfidando il sindaco uscente Sergio Galperti. Benedetti, 67 anni, ha già ricoperto ruoli di amministratore in paese come assessore e consigliere nei precedenti mandati. E’ stato Amministratore Delegato di Lario Reti Gas, oggi è in pensione e ha deciso di mettere a disposizione tempo e competenze per il suo paese presentando la lista “Cortenova Domani”.

“La squadra è composta da giovani e meno giovani che conoscono bene la realtà di Cortenova e le sue necessità prioritarie per il domani del comune, da questo il nome della nostra lista “Cortenova Domani” – spiega Benedetti -. Nel team sono presenti volontari impegnati nelle associazioni e gruppi del territorio che contribuiranno a fornire un prezioso servizio e un valore aggiunto alla comunità. La nostra missione consiste nell’ascolto aperto e costruttivo dei cittadini, nell’azione concreta con nuove idee per ottenere i risultati prefissati nel programma amministrativo e degli interventi prioritari. La nostra visione dell’amministrare il comune di Cortenova sarà rivolta all’interesse della comunità con proposte efficienti, azioni efficaci e con il principio di economicità per i servizi erogati agli abitanti, alle attività produttive, commerciali e turistiche del paese”.

Riguardo il tema centrale della fusione dei comuni la posizione di Benedetti e della lista è quella di ponderare attentamente la scelta e i modi del processo: “La fusione tra i Comuni di Cortenova e Primaluna rappresenta un passaggio storico di notevole rilevanza per le due comunità, poiché si istituirebbe un unico comune senza possibilità di ripensamenti – spiega Giancarlo Benedetti -. Il progetto necessita però di un’analisi approfondita e ben dettagliata eseguita da esperti terzi del settore pubblico-amministrativo, finalizzato a valutare con precisione la sua fattibilità. Ai cittadini deve essere fornita una visione accurata e precisa della situazione attuale e futura”.

Nelle intenzioni della lista azioni a sostegno di istruzione, servizi alla persona, comunicazione, associazioni e volontariato, ambiente urbano, viabilità, sicurezza, attività culturali e sportive e attività produttive.

Interventi prioritari della lista “Cortenova Domani”