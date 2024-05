Imbersago in festa per la Madonna del Bosco

Ricco il programma di iniziative in occasione della festa del Santuario della Madonna del Bosco

ll 9 maggio ricorre l’anniversario dell’apparizione della Madonna ai tre pastorelli

IMBERSAGO – E’ tutto pronto al santuario della Madonna del Bosco per la tradizionale festa in cui viene ricordata l’apparizione, il 9 maggio 1617, della Madonna a tre pastorelli. Il ricco programma di appuntamenti entrerà nel vivo nei prossimi giorni con una serie di incontri prevalentemente di carattere religioso a cui faranno da corollario la rinomata fiera con bancarelle e stand di generi vari.

Mercoledì 8 maggio si terrà, alle 20.45, la recita del santo rosario salendo la Scala Santa e veglia di preghiera di introduzione alla festa, mentre giovedì 9 maggio, in occasione della festa della Madonna del Bosco, verrà celebrata la messa alle 11 presieduta da monsignor Gianni Cesena, vicario episcopale della zona di Lecco, concelebrata dai sacerdoti del Decanato di Brivio, con presenti le autorità locali e benedizione dei bambini. Alle 16 altra celebrazione liturgica, presieduta questa volta da monsignor Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano, con benedizione dei bambini al termine della celebrazione.

Venerdì 10 maggio, la penitenzieria del Santuario Madonna del Bosco ospiterà la conferenza con monsignor Claudio Stercal, docente presso la Facoltà teologica di Milano e presso l’Università Cattolica, dal titolo “La fede in un mondo che cambia”.

Nell’ambito della festa della Madonna del Bosco l’amministrazione comunale ha promosso anche quest’anno il maggio imbersaghese. Tra le iniziative in programma vanno segnalate sabato 11 maggio alle 10 in Municipio “La salute in piazza”, appuntamento di educazione alimentare con la dottoressa Rossana Madaschi, a cura della società Punto Ristorazione srl e alle 16, in Mediateca, “Loredana Gions e i cercatori dell’occasione perduta”, appuntamento promosso dall’associazione Guarda c’è un Libro nell’albero con la compagnia teatrale Traballeros.

Domenica 12 maggio alle 12 nell’area polifunzionale si terrà invece il pranzo, su prenotazione, a cura del Comune di Imbersago.