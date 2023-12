Olgiate, in Consiglio costituzioni ai 18enne e borse di studio

L’iniziativa si è tenuta venerdì scorso

OLGIATE – Consegna delle costituzioni ai neodiciottenni, borse di studio e la donazione di un nuovo libro per la biblioteca regalato da Maria Cecilia Galaffu, insegnante da poco in pensione. E’ stato un consiglio comunale ricco e partecipato quello andato in scena venerdì scorso, 22 dicembre, a Olgiate Molgora.

La seduta si è aperta con la consegna della Costituzione italiana ai ragazzi della classe 2005 che quest’anno hanno compiuto (o stanno per compiere) i 18 anni.

Ad accoglierli il sindaco Giovanni Bernocco che ha sottolineato l’importante valore della legge fondamentale dello Stato Italiano anche nella vita di tutti i giorni. A unirsi al discorso l’assessore all’Istruzione Paola Colombo che ha evidenziato come l’iniziativa sia stata voluto dall’amministrazione comunale per sancire l’ingresso dei ragazzi nell’età adulta. A intervenire anche il capogruppo della minoranza Stefano Golfari insieme al consigliere Pierantonio Galbusera.

Presenti alla cerimonia, a simbolizzare l’ingresso dei ragazzi nell’età adulta, anche i presidenti delle sezioni locali di Avis e Aido Stefano Barelli e Giorgio Fumagalli. Il primo ha espresso l’auspicio di poter arruolare nel sodalizio nuovi iscritti mentre il secondo ha anticipato la volontà di organizzata una serata dedicata ai ragazzi per imparare di più sulla donazione.

Dopodiché è stata la volta della consegna delle borse di studio agli studenti che nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 si sono distinti per i loro eccellenti risultati alla scuola secondaria di primo grado. A ricevere il riconoscimento Martin Perego, Giulia Riva, Samuele De Angelis e Noemi Galbusera, premiati anche dalla dirigente scolastica, Chiara Ferrario.

Infine, un riconoscimento è andato a Maria Cecilia Galaffu, autrice di “Andiamo con calma! Storia di Giovanni”, libro donato alla biblioteca civica di Olgiate Molgora.