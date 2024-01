Da Lecco al Super Bowl, Cine Corti è pronto a raccontare la finale della NFL

Il lecchese, grande appassionato di football, in partenza per Las Vegas

“Dirette, interviste e curiosità nella settimana di avvicinamento alla grande sfida tra Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers”

LECCO – Ci sarà anche un po’ di Lecco nella prossima edizione del Super Bowl, la finale della National Football League (NFL) in programma domenica 11 febbraio presso l’Allegiant Stadium di Las Vegas. La sfida vedrà difronte due mostri sacri come i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers.

Gianluca “Cine” Corti, classe 1976, grandissimo appassionato di sport, è pronto a volare a Las Vegas come inviato della testata on-line Playit Usa, un sito italiano che segue gli sport americani. Il lecchese ormai da qualche anno è un apprezzato speaker sportivo e porterà negli Usa tutta la sua passione e la sua verve per raccontare curiosità e retroscena legati al più grande evento sportivo americano.

“Racconterò la settimana di avvicinamento al Super Bowl partecipando a tutti gli eventi collaterali riservati alla stampa – ha detto -. In questi giorni sto ‘studiando’ per poi andare alla ricerca di curiosità e raccontare attraverso i miei occhi l’atmosfera unica che si respira nei giorni dell’evento. Purtroppo non ho il biglietto per seguire la finale e sarà difficilissimo ottenerlo anche perché quest’anno, per vari fattori, si stanno registrando i prezzi più alti di sempre (si parla di cifre che partono dai 10mila dollari, ndr), però la speranza è l’ultima a morire… Vivrò comunque la finale da un osservatorio privilegiato come Las Vegas cercando di cogliere l’essenza del Super Bowl”.

La passione per il football arriva da lontano: “Me ne sono innamorato negli Anni ’90 quando davano in TV le prime partite in chiaro. Ero già appassionato di basket e subivo il fascino dell’ambiente sportivo americano, ma il football mi ha subito catturato e sono diventato tifoso dei Buffalo Bills. Purtroppo in Italia, dopo un periodo d’oro negli Anni ’80, questo sport ha vissuto un rapido declino ed è stato dimenticato. In questi ultimi anni, però, la Federazione Italiana di American Football (FIDAF) sta cercando di risollevare l’interesse in Italia, anche grazie ai risultati della Nazionale Italiana Maschile campione d’Europa nel 2021 e all’organizzazione dell’ultimo Italian Bowl addirittura negli Stati Uniti a Toledo. Uno sforzo che sta dando parecchi risultati positivi. Io ho continuato con il basket e tuttora sono arbitro. Nel 2017/2018, però, ho avuto l’opportunità di giocare una stagione con i Commandos Brianza riavvicinandomi al football. Abbiamo vinto il campionato Csi e, soprattutto, non mi sono fatto male… ho smesso subito per una questione anagrafica”.

Corti, però, è una persona che “respira” sport e non si è più separato dal football: “Attualmente collaboro con i Deamons Cernusco e commento le partite della Italian Football League. Nel 2022, invece, sono stato proprio in America per vedere i Buffalo Bills, mentre lo scorso ottobre sono stato a Londra per assistere alle partite della NFL London Games. Nel 2019 ho fatto lo speaker all’Italian Bowl davanti a 3.500 persone. Al contrario di quello che si pensa, il football non è uno sport violento ma porta con sé tantissimi valori di squadra a partire dallo spirito di collaborazione e dall’amicizia”.

E se tutto questo non bastasse, da circa tre anni è anche arbitro di football: “Durante il Covid ho colto l’occasione per frequentare a un corso on-line e da tre anni sono arbitro della Federazione Italiana di American Football di seconda divisione e giovanili. E’ stato un passo importante che mi ha consentito di studiare in maniera approfondita le regole e poter commentare al meglio questo sport. Le regole sono sicuramente la parte più ostica per gli appassionati e l’idea è quella di creare anche una mini guida a come vedere il Super Bowl che sarà trasmesso in chiaro su Italia 1 a partire dalle 00.30”.

I contenuti di Gianluca Corti accompagneranno gli appassionati dal 5 febbraio con l’Open Night fino al Super Bowl dell’11 febbraio: “Mi piacerebbe riuscire a regalare uno spaccato dell’evento attraverso i miei occhi, l’intenzione è quella di descrivere il Super Bowl a 360 gradi, toccando evidentemente l’aspetto sportivo, ma osservando anche gli aspetti più di costume per dare un’idea dell’atmosfera che si respira: mi sono informato e tra le tappe del mio tour, oltre ai vari eventi, ho già individuato anche una visita al museo di flipper più grande del mondo e al cimitero delle insegne al neon…”.

“Un grosso ringraziamento va alla mia famiglia che mi appoggia consentendomi di fare tutto questo e al mio sponsor Rock Experience e mi accompagnerà in questo viaggio e lungo tutta la mia stagione di speaker outdoor”. Dirette, interviste, curiosità… Gianluca Corti è pronto per il suo racconto del Super Bowl in presa diretta da Las Vegas, basta collegarsi al suo Canale Youtube…