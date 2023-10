Francesco Giori è campione europeo con il GasBas Drifting Team

Il titolo conquistato in Grecia, davanti all’ungherese Miklos

Niente podio a causa di una penalizzazione, ma ormai la vittoria più grande è in tasca

SERRES (GRECIA) – Il pilota Francesco Giori del GasBas Drifting Team di Pescate si è laureato Campione Europeo Drift King international Series Pro2 nell’ultima gara di campionato che si è svolta a Serres, in Grecia ieri, sabato, precedendo di oltre 150 punti il secondo classificato, l’ungherese Richard Miklos e il bulgaro Dragomir Roglinov.

Grazie a un’ottima qualificazione conclusa al secondo posto e al sesto posto finale nella gara, il pilota è riuscito a mantenere le distanze sui suoi concorrenti e a vincere il titolo europeo.

“Sono molto felice del risultato raggiunto – dichiara il pilota – abbiamo portato il tricolore sul gradino più alto del podio. Il Drifting sta crescendo tra gli appassionati e speriamo che questo nostro risultato possa contribuire a far conoscere sempre di più anche in Italia questo fantastico sport motoristico. Devo ringraziare il Team per il lavoro svolto per sistemare la macchina e per il costante supporto e impegno durante la stagione. Siamo Campioni d’Europa e torniamo in Italia con l’obbiettivo di continuare a correre!”.

La gara odierna purtroppo ha visto la giuria penalizzare il team a causa un errore nella sfida con il rumeno Tudor Ciortan, che non gli ha permesso di raggiungere il podio. Le gare infatti si svolgono in modalità “twin battle2 in due round ed è la giuria a decretare il vincitore sulla base di diversi parametri da rispettare durante le sfide.

“La giornata di venerdì ci aveva fatto ben sperare perché l’auto, riparata in brevissimo tempo dopo l’incidente dell’ultima gara, stava funzionando molto bene- dichiarano Diego Gasparini e Cristian Bassi, titolari del GasBas Drifting Team – Purtroppo gareggiare in una competizione automobilistica comporta anche delle sconfitte, dei propri errori si deve far tesoro per migliorare sempre. Rientriamo comunque in Italia con la coppa di vincitori del Campionato Europeo Driftkings Pro2 che ci rende orgogliosi. La soddisfazione per la vittoria del campionato ci aiuterà a superare in fretta la delusione per l’andamento di questa gara. Un ringraziamento doveroso va ai nostri sponsor e ai nostri tifosi che ci hanno sempre supportato e che speriamo di incontrare al più presto al rientro in Italia per festeggiare il nostro successo”.

Per maggiori informazioni e per rimanere aggiornati sulle attività del Gasbas Drifting Team è possibile seguire la pagina Instagram di “gasbas_garage” e del pilota Francesco Giori “giony_real”.