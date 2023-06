Campionato Italiano su pista per gli Allieve/i, Lorenzo Forni terzo negli 800m

A Caorle, lo scorso week-end, in gara 1200 atleti e 300 società. In palio 42 titoli italiani

Matteo Maggioni (Gs Virtus Calco) conquista il 6° posto nel decathlon

CAORLE (VE) – Nello scorso week-end si sono disputati i Campionati Italiani Allieve/i su pista. 16 atleti lecchesi in gara, tre per il Gs Virtus Calco, uno per l’Atl Valle Brembana, una della Bracco Atletica e ben 11 atleti per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni. Lorenzo Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) venerdì ha corso sui 2000sp e si è classificato 8° in 6’16”31, nuovo miglior personale. Ma è sabato che è stato protagonista sugli 800m: nella 4^ serie il lecchese si è classificato al 3° posto in 1’54”49, nuovo primato sociale e, per 25 centesimi, non è riuscito a migliorare anche il primato provinciale.

Matteo Maggioni, 6° posto nel decathlon

10 prove (corsa, salti e lanci) per Matteo Maggioni (Gs Virtus Calco) che conclude al 6° posto con 5830 punti, a soli 89 punti del primato personale, dopo due giornate di gara, cinque prove la prima giornata e cinque nella seconda giornata. 100m in 11”73 (705 punti), salto in lungo 6,40m (698 punti), getto del peso 11,54m (579 punti), salto in alto 1,65m (504 punti), 400m 54”31 (627 punti), 110hs 14”89 (863 punti), lancio del disco 33,57m (535 punti), salto con l’asta 3,20m (406 punti), lancio del giavellotto 36,22m (366 punti) e 1500m 5’04”49 (535 punti).

Tutti gli altri risultati lecchesi

3000m: 13° Carlo Tagliabue 8’58”69 (Atl Valle Brembana).

13° Carlo Tagliabue 8’58”69 (Atl Valle Brembana). 4x400m: 16° Daniel Triboli, Lorenzo Forni, Davide Cappello, Davide Sabadini 3’33”40 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400m: 17° Davide Sabadini 51”17 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

17° Davide Sabadini 51”17 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni). Getto del peso: 17^ Elisa Dozio 10,98m (Gs Virtus Calco).

17^ Elisa Dozio 10,98m (Gs Virtus Calco). 110hs: 18° Giovanni Negrini 15”79 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

18° Giovanni Negrini 15”79 (Atl Lecco Colombo Costruzioni). Salto con l’asta: 18° Stefano Tagliaferri 3,50m (Gs Virtus Calco).

18° Stefano Tagliaferri 3,50m (Gs Virtus Calco). Lancio del giavellotto: 21^ Elisa Dozio 32,68m (Gs Virtus Calco).

21^ Elisa Dozio 32,68m (Gs Virtus Calco). 1500m: 23° Tommaso Farina 4’08”61 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

23° Tommaso Farina 4’08”61 (Atl Lecco Colombo Costruzioni). 100m: 25^ Mariam Giacin Colulibaly 12”80 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

25^ Mariam Giacin Colulibaly 12”80 (Atl Lecco Colombo Costruzioni). Salto in lungo: 26° Lorenzo Azzalini 6,27m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

26° Lorenzo Azzalini 6,27m (Atl Lecco Colombo Costruzioni). 800m: 26^ Teresa Buzzella 2’22”80 (Bracco Atletica).

26^ Teresa Buzzella 2’22”80 (Bracco Atletica). 1500m: 37° Carlo Tagliabue 4’11”70 (Atl Valle Brembana).

37° Carlo Tagliabue 4’11”70 (Atl Valle Brembana). 110hs: 38° Matteo Maggioni 15”45 (Gs Virtus Calco).

38° Matteo Maggioni 15”45 (Gs Virtus Calco). 400hs: 44^ Camilla Comi 1’09”16 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

44^ Camilla Comi 1’09”16 (Atl Lecco Colombo Costruzioni). 4x100m: D.F.N. Camilla Comi, Martina Ravasio, Carolina Majer, Mariam Giacin Coulibaly.

Tutte le foto in pagina sono di di FIDAL/FIDAL