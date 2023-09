Per il Comune, la Calcio Lecco può giocare al Rigamonti-Ceppi

Ora si attende il parere del Gruppo Operativo Sicurezza

Ancora in forse la prima partita di Serie B al Rigamonti-Ceppi dei blucelesti

LECCO – La Commissione Comunale di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli del Comune di Lecco ha dato parere favorevole all’agibilità dello stadio comunale “Rigamonti-Ceppi” per una capienza totale di 4.995 posti.

Nello specifico, la Commissione ha fatto sapere di avcer “preso atto del positivo lavoro svolto dalla Società in queste settimane” e la licenza “è stata, quindi, trasmessa dalla Società alla Lega e alla Federcalcio”.

Nella giornata di domani il GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) che racchiude diversi enti e coordinato da un funzionario di Polizia di Stato designato dal Questerore, effettuerà le proprie considerazioni in ordine alla prossima partita in calendario, fissata per sabato 16 settembre, alle ore 14.00, quando la Calcio Lecco sarà chiamata a giocare contro il Brescia.