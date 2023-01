Scherma. I Cadetti del Circolo della scherma di Lecco faticano a Terni

Il promettente Sharouk Agouda chiude 79°

Tra le ragazze la migliore è Arianna Cantatore (53°)

TERNI – Risultati altalenanti per il Circolo della scherma di Lecco alla 2° prova nazionale Cadetti di sciabola che si è svolta questo fine settimana a Terni.

Sabato 21 gennaio il primo anno Sharuk Agouda non ha tirato male, per essere un esordiente in categoria, chiudendo con tre vittore e altrettante sconfitte, di cui una al quattro.

Ammesso ai gironi a eliminazione diretta, dopo il bye del primo turno, si è arreso al secondo turno contro il foggiano Pietro Mastrolitto (12-15), allievo dell’ex maestro lecchese Mirko Buenza, finendo al 79° posto su 140 allievi presenti.

Nella gara di oggi il Circolo della scherma ha presentato ben cinque allieve: Arianna Riva, Ilaria Maugeri, Gaia Longhi, Arianna Cantatore e Ilaria Longhi.

Tutte e cinque hanno superato i girono di qualificazione, anche se le due Longhi lo hanno fatto senza alcuna vittoria, mentre le altre tre sciabolatrici hanno chiuso con un record di 2-4.

Nella fase di diretta sono state brave Maugeri e Cantatore. La prima la sorpreso la meglio classificata Vogna (15-12), per poi cedere di schianto all’imbattuta padovana Giordani (1-15). La seconda ha superato l’ex allieva del circolo lecchese Elide Valsecchi (15-9) e si è ben battuta contro la trapanese Arena – numero 3 del tabellone di qualifica – perdendo col punteggio onorevole di 8-15.

Per quanto riguarda la classifica finale – 103 atlete presenti – la migliore è la Cantatore (53°), davanti alla Maugeri (58°). Più arretrare la Riva (77°) e le due Longhi: Gaia ha chiuso 96°, Ilaria 98°.

Soddisfatta l’istruttrice Roberta Ciffo. “Nel complesso hanno espresso una buona scherma, a tratti sottotono per via dell’approccio emotivo; hanno affrontato i gironi con un po’ troppa paura, ma nelle eliminazioni dirette hanno fatto il loro”.