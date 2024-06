Presbiacusia: come affrontare la sordità legata all’invecchiamento

Guida pratica per comprendere, prevenire e gestire la perdita uditiva nelle persone anziane

L’importanza dello screenig e della valutazione audiologica

La presbiacusia è uno dei deficit sensoriali che si manifestano più comunemente dopo i 65 anni.

E’ una sordità di tipo cocleare ed è caratterizzata da una diminuzione sulle frequenze acute (le frequenze gravi restano per lo più immutate). Proprio per questa caratteristica le presbiacusie sono sordità per così dire “da situazione”, ovvero una conversazione a due in ambiente non troppo rumoroso avviene senza alcun problema, mentre una conversazione in un luogo affollato o l’ascolto della televisione (dove le frequenze acute sono fondamentali per comprendere il parlato) possono crearci qualche difficoltà.

I primi sintomi a cui prestare attenzione solo la difficoltà nell’ascolto della televisione o la comprensione dei dialoghi in situazioni con rumori di fondo (ad esempio al ristorante).

Che fare se si se riscontrano queste difficoltà?

Innanzitutto è importante sottolineare l’importanza la prevenzione: dopo i 65 anni è consigliabile sottoporsi ad un semplice screening della capacità uditiva, dura pochi minuti e ci toglie qualsiasi dubbio a riguardo, sarà poi il tecnico audiometrista o l’audioprotesista, in base all’esito, a consigliare quando ripetere l’esame.

Se invece vogliamo un’analisi approfondita sullo stato di salute del nostro udito sarà necessario effettuare una valutazione audiologica.

La valutazione audiologica è composta da una serie di esami che analizzano l’intero organo, dalla periferia fino alle aree più centrali.

Nello specifico la batteria di esami comprende:

video otoscopia

esame audiometrico tonale

esame vocale

impedenzometrico

Matrix test (fondamentale per analizzare la capacità di ascolto della persona in ambiente rumoroso)

