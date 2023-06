Calolzio, trasporto eccezionale incastrato lungo il tornante: bloccata la strada per Rossino

Il bilico ha bloccato la viabilità dalle 14.30 circa

CALOLZIOCORTE – Caos traffico lungo la strada provinciale 180 che da centro Calolzio sale verso le frazioni collinari di Rossino e Lorentino: un bilico è rimasto incastrato all’altezza del tornante di Buliga, paralizzando la viabilità.

A segnalare quanto accaduto è il consigliere all’opposizione Sonia Mazzoleni: “Dalle 14.30 c’è tutto bloccato per un trasporto eccezionale del cantiere per le asfaltature deciso dal Comune – spiega Mazzoleni -. La scarificatrice ha dovuto percorrere tutto il tratto su cingolato da via Laurenziana alla Chiesa parrocchiale”.

Diversi residenti delle frazioni, come i cittadini di Carenno e Erve, sarebbero tornati indietro decidendo di salire a Torre de’ Busi per percorrere la strada alternativa, imboccando via Favirano.