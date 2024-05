Il cordoglio del Soccorso Alpino a Valentino Alquà e Massimo Ratti

I due scialpinisti lecchesi sono deceduti ieri, domenica, travolti da una valanga

Valentino era responsabile della segreteria per la XIX Delegazione Lariana del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo: “La XIX Delegazione Lariana del CNSAS Lombardo (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Valentino Alquà, da anni responsabile della segreteria per la Delegazione. Ha perso la vita ieri in un grave incidente sulle montagne svizzere, insieme con Massimo Ratti, entrambi lecchesi. Siamo vicini alla famiglia di Valentino. Per molti di noi era soprattutto un caro amico. Al momento non sono ancora stati definiti la data e il luogo del funerale; li comunicheremo non appena saranno resi noti”.