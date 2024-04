Erve. Nell’ultimo consiglio comunale consegnate tre borse di studio

Premiati gli studenti meritevoli Mattia Malugani, Valeria Milani e Simone Valsecchi

Nell’ultimo consiglio comunale prima delle elezioni di giugno i ringraziamenti del sindaco Giancarlo Valsecchi

ERVE – Nei giorni scorsi si è svolto a Erve l’ultimo consiglio comunale prima delle elezioni di giugno. L’apertura della serata è iniziata con il conferimento delle borse di studio al merito a tre studenti ervesi: Mattia Malugani, Valeria Milani e Simone Valsecchi, accompagnati dai loro famigliari.

Il sindaco Giancarlo Valsecchi li ha ringraziati esprimendo l’orgoglio personale e dell’intero consiglio comunale nel riconoscere i brillanti risultati da loro conseguiti auspicando che questa premiazione sia un punto di partenza e non di arrivo per futuri traguardi scolastici e lavorativi. E’ poi intervenuta la consigliera Laura Pigazzini, delegata all’istruzione, confidando che questi giovani possano dare prossimamente il loro contributo alla vita associativa ervese.

Il consiglio comunale ha successivamente approvato il conto consuntivo 2023, l’adesione al sistema bibliotecario provinciale, il piano di protezione civile e la convenzione con il comune di Vercurago per la gestione associata della polizia locale. Il sindaco prima della chiusura ha ringraziato la giunta, il consiglio comunale e i dipendenti per la disponibilità e collaborazione prestata nel corso del quinquennio amministrativo segnato purtroppo dall’emergenza Covid. A nome del gruppo di minoranza è intervenuto il consigliere Daniele Barzaghi ringraziando il sindaco e tutto il consiglio comunale per il lavoro svolto.