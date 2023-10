Festa del Donatore, l’Avis Calolzio celebra il 58° anniversario di fondazione

Domenica 15 ottobre appuntamento al Monastero del Lavello con la messa e la premiazione degli avisini

Sabato 14 ottobre tutti i cittadini sono invitati allo spettacolo “Nel silenzio della cella i segreti della Monaca di Monza”

CALOLZIOCORTE – E’ in programma domenica 15 ottobre nella cornice del Monastero del Lavello la tradizionale “Festa del Donatore” dell’Avis di Calolziocorte che quest’anno festeggia il 58° anniversario di fondazione.

Alle ore 9.30 sarà celebrata la Santa Messa e, a seguire, verranno premiati gli avisini che hanno raggiunto importanti traguardi (saranno premiati in presenza gli avisini che hanno superato le 50 donazioni, gli altri hanno ricevuto il diploma di benemerenza a casa, mentre la spilla potranno ritirarla in sede). Quest’anno i premiati saranno complessivamente 62 (QUI I PREMIATI AVIS DEL 2023). La cerimonia si concluderà con un rinfresco per tutti. Oltre ai soci donatori e simpatizzanti, sono invitati alla cerimonia le autorità locali, le Avis consorelle e le associazioni della città.

Infine, l’associazione presieduta da Roberta Galli ha organizzato un importante appuntamento per tutta la cittadinanza per sabato 14 ottobre con il teatro “Nel silenzio della cella i segreti della Monaca di Monza”, proposto dalla compagnia “La Sarabanda” di Olgiate Molgora, presso il cinema Auditorium di Calolziocorte (piazza Arcipresbiterale 3, ingesso libero).

Lo spettacolo teatrale rientra nell’iniziativa “Festeggiano Insieme Ottobre 2023”, che ormai da anni accompagna l’Avis Calolzio grazie alla collaborazione con il gruppo Aido, trattasi di un vero capolavoro, fortemente caldeggiato dalle due associazioni di volontariato a ricordo dei 150 anni della morte di Alessandro Manzoni.

