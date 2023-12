Il provveditore Castelnuovo in visita alla scuola montessoriana di Erve

Unica realtà del genere in provincia, la sperimentazione sta dando grosse soddisfazioni

A fare gli onori di casa il sindaco Giancarlo Valsecchi che ha creduto sin da subito al progetto

ERVE – Nei giorni scorsi hanno fatto visita alla scuola primaria di Erve, accompagnati dal dirigente scolastico Sabrina Scola, il Provveditore Adamo Castelnuovo, Angela Ticozzi e Saul Casalone dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco. A fare gli onori di casa il sindaco Giancarlo Valsecchi con la consigliera delegata all’istruzione Laura Pigazzini e il consigliere provinciale all’istruzione Carlo Malugani.

Le insegnanti hanno affiancato la dirigente nel guidare i visitatori nelle aule per osservarne gli ambienti e gli alunni in attività secondo una didattica che sperimenta, per il terzo anno consecutivo, un indirizzo montessoriano ed è l’unica realtà nella nostra provincia. Anche il momento del pranzo è stato condiviso con i bambini, autonomi nel gestirsi e riordinare, godendo della compagnia degli ospiti che alla fine sono stati salutati con un piccolo dono e un canto. Il Provveditore ha ringraziato esprimendo la sua soddisfazione per il percorso svolto in questi anni dalla scuola di Erve.