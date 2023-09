Cane cade in un canale in zona Pialeral, lo salvano i pompieri

L’animale, un setter, è precipitato nel Buco del Toro a circa 30 metri di profondità

Operazioni di soccorso compiute da una squadra da terra supportata dall’elicottero Drago 141

PASTURO – Ha avuto un esito positivo la vicenda che ha visto coinvolto un cane caduto in una forra in zona Pialeral, sopra Pasturo in Valsassina.

Un recupero che si è rivelato più difficile del previsto per i Vigili del Fuoco, intervenuti per soccorrere l’animale, soprattutto per la profondità del canale in cui il cane, un Setter, è precipitato. Il Buco del Toro, situato a circa 1700 metri d’altezza, è profondo infatti dai 60 ai 70 metri.

L’intervento dei pompieri si è rivelato provvidenziale per riuscire a trarre l’animale fuori sano e salvo: gli operatori si sono calati nel canale recuperando il setter, ferito e sicuramente impaurito, a circa 30 metri sotto terra. Una volta riemersi in superficie, il cane è stato riconsegnato al proprietario, che aveva lanciato l’allarme intorno alle 10.30 di questa mattina, domenica.

A rendere un successo l’operazione l’intervento coordinato di una squadra da terra supportata dall’elicottero Drago 141.