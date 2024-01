Dolore per la morte di Marilisa Pompa, giovane parrucchiera vinta da una malattia

Originaria di Airuno, aveva compiuto 29 anni lo scorso novembre. Da tempo lottava contro una malattia

AIRUNO – Aveva compiuto 29 anni lo scorso 9 novembre Marilisa Pompa, giovane parrucchiera originaria di Airuno con attività a Imbersago, ma nelle scorse ore si è spenta vinta da una malattia contro cui combatteva da tempo. È grande il cordoglio in paese per una ragazza che, da combattente quale era, ha sempre affrontato le sfide che la vita gli ha messo davanti.

Sempre circondata dall’amore della sua famiglia, la sua situazione si era aggravata proprio la Vigilia di Natale, tanto da essere ricoverata all’ospedale di Monza dove, purtroppo, è morta il 30 dicembre. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per una giovane ragazza amata da tutti.

Marilisa Pompa lascia la mamma Cinzia, il compagno Omar, gli amici e tutti i parenti. Marilisa è composta nella Casa Funeraria Alessandra a Brivio in via Vittorio Emanuele II, 19 (orari visite 8.30 12 – 14.30 18). I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Airuno martedì 2 gennaio alle ore 15. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori ma di devolvere eventuali offerte per la cura dell’Anemia di Fanconi all’Associazione Comitato Maria Letizia Verga – Iban: I71840306909606100000000502.