Imbersago, scontro tra tre auto appena dopo la curva Moratti

L’incidente è avvenuto oggi, lunedì, intorno alle 15

Tre le persone ferite nello scontro

IMBERSAGO – L’auto che si ribalta dopo aver impattato con altri due mezzi. E’ successo oggi, lunedì, poco dopo le 15 lungo la Sp 56 nel tratto di provinciale appena dopo la curva Moratti, dove la viabilità è disciplinata a senso unico alternato per permettere i lavori di consolidamento del ciglio stradale.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi, tre auto sono entrate in contatto tra loro con la Mercedes di colore nero che si è ribaltata finendo con le ruote all’insù. Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul posto, inizialmente in codice rosso, corrispondente alla massima gravità, di due ambulanze e dell’auto medica.

Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte sono apparse meno gravi del previsto anche se per una di loro si è comunque reso necessario il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. Trasportati al Mandic in verde gli altri due feriti.