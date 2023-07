Imbersago, lavori alla curva Moratti: senso unico alternato lungo la Sp 56

L’intervento riguarda il consolidamento e il rinforzo dei cigli di valle

Il senso unico alternato durerà fino a fine lavori, ovvero il 15 ottobre

IMBERSAGO – E’ attivo da oggi, mercoledì, il senso unico alternato lungo la Sp 56 all’altezza della curva Moratti. La modifica viabilistica, effettuata mediante impianto semaforico, si è resa necessaria a seguito dei lavori di consolidamento e rinforzi dei cigli di valle di questo tratto della strada provinciale.

L’intervento, affidato all’impresa E.C.L. Consorzio Stabile Scarl di Treviolo, consorziata con Edil Strade Vigani di Villongo per un importo netto contrattuale di 387.603,57 euro (oltre Iva), comporta infatti la necessità di ingombro della corsia lato valle con mezzi di cantiere e materiali, nonché con apprestamenti di delimitazione area di cantiere ed a protezione delle maestranze.

Il progetto prevede la messa in sicurezza del tratto della strada provinciale, considerate le attuali condizioni caratterizzate da strutture esistenti visibilmente compromesse e da terreni di natura scoscesa, mediante interventi mirati all’adeguamento e alla riqualificazione delle strutture dei manufatti di contenimento della sede stradale.

Un intervento importante discusso anche con i sindaci della zona che si erano mobilitati, con una lettera, chiedendo il mantenimento dello stop ai mezzi pesanti in questo tratto di Sp 56 e manifestando la propria contrarietà all’allargamento della strada in località Respiro. Una posizione di cui Villa Locatelli ha poi tenuto conto prevedendo un intervento meno invasivo anche se comporterà comunque il taglio di 5 (su 14) dei tigli presenti ai lati della strada.

Le opere in appalto prevedono infatto la pulizia con taglio della vegetazione presente sull’area lato strada tra il guard-rail e la scarpata esistente (con la rimozione di cinque tigli); la scarifica e demolizione dell’attuale asfaltatura della porzione di strada interessata dagli interventi tramite rimozione dello strato superficiale ammalorato della pavimentazione bituminosa esistente; lo scavo in sezione per consentire l’interramento della linea di alimentazione dell’illuminazione pubblica a partire dall’incrocio con via Selva. Non solo ma sono previste la rimozione con sostituzione del guard-rail esistente con nuovo guard-rail in acciaio corte e la realizzazione di nuove strutture in cemento armato costitute da fondazioni a mensola interna.

Nell’intervento è anche compresa la predisposizione delle opere necessarie alla sostituzione dei pali e corpi di illuminazione pubblica e interramento della linea mediante la realizzazione degli alloggiamenti per i nuovi pali di illuminazione e la posa di un cavidotto interrato per la nuova linea di alimentazione a partire dall’incrocio con via Selva fino al termine del nuovo muro di sostegno verso Imbersago.

Il senso unico alternato è previsto per l’intera durata dei lavori (110 giorni) con termine quindi alle 24 del 15 ottobre (salvo imprevisti).