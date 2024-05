Coldiretti Como Lecco: aperte le iscrizioni all’Oscar Green “Radici per il futuro”

L’iniziativa, promossa da Coldiretti giovani, è volta a premiare le imprese agricole

“Diamo spazio a storie rappresentative di un modello di impresa che mette al centro il valore dei giovani agricoltori, l’innovazione tecnologica e la tutela del territorio”

LECCO / COMO – In arrivo l’Oscar per i giovani che hanno scelto di costruirsi un futuro in agricoltura. Ad annunciarlo è la Coldiretti interprovinciale, in occasione del via alle iscrizioni all’Oscar Green dal titolo “Radici per il futuro“. Si tratta di un concorso promosso da Coldiretti Giovani per premiare le imprese agricole che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l’economia dei propri territori. Sarà possibile presentare domanda fino al 30 giugno.

“Attraverso l’Oscar Green – afferma Pietro Castelli, delegato provinciale di Giovani Impresa Coldiretti Como Lecco – diamo spazio a storie rappresentative di un modello di impresa che mette al centro il valore dei giovani agricoltori, l’innovazione tecnologica e la tutela del territorio”.

L’edizione 2024 del premio – spiega la Coldiretti – prevede sei categorie: ‘Campagna Amica‘ e ‘Custodi d’Italia‘ premiano la multifunzionalità e il presidio del territorio; ‘Impresa Digitale e Sostenibile‘ e ‘Coltiviamo Insieme‘ puntano invece sui progetti che promuovono lo sviluppo sostenibile attraverso le nuove tecnologie e le imprese che creano reti sinergiche con i diversi soggetti della filiera agricola, in particolare con le scuole. La categoria ‘L’impresa che cresce‘ premia le aziende che si distinguono per la crescita in termini di lavoro e opportunità per il territorio, mentre ‘E’ ancora Oscar Green‘ è rivolta ai giovani che si sono iscritti nelle scorse edizioni di Oscar green e che hanno fatto crescere la loro impresa negli anni”.

A queste categorie – conclude la Coldiretti – si somma la menzione speciale ‘Agri – Influencer‘, rivolta a tutte quelle imprese che fanno uso dei nuovi canali di comunicazione per promuovere la propria impresa e per far conoscere l’agricoltura”.

Per l’iscrizione consultare questo sito