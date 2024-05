Rugby. Tutto pronto per la 14^ edizione del torneo “Città di Lecco”

L’appuntamento è per domenica 2 giugno dalle ore 9.30

Sono previsti i seguenti premi: Memorial “Achille Localtelli, Kid of the match”, 6° Memorial “Paolo Boazzo” e Targa “OSO”

LECCO – In arrivo la 14^ edizione del Torneo “Città di Lecco” che vedrà la partecipazione di 12 squadre a livello giovanile dalla Under 6 alla Under 12 e che vedranno coinvolte tutte le categorie con incontri e trofei. Evento organizzato grazie al contributo del Rugby Lecco con l’aiuto dei genitori dei ragazzi della scuola rugby, agli atleti delle altre categorie e al sostegno di tutti gli sponsor. E’ un’occasione per incentivare l’approccio allo sport del rugby. L’appuntamento è per domenica 2 giugno dalle ore 9.30 presso il Centro Sportivo del Bione.

Il programma inizierà alle ore 9.30 con le partite dei gironi e proseguirà per tutta la mattinata. Nel primo pomeriggio, dalle ore 14.30, sul campo centrale, si giocheranno le finali per le prime quattro posizioni di ogni categoria. Oltre alle premiazioni per le prime tre classificate di ogni categoria sono previsti i seguenti premi: Memorial “Achille Locatelli, Kid of the match”, ovvero il miglior atleta in campo nella partita della finale; 6° Memorial “Paolo Boazzo” alla migliore società classificata e Targa “OSO” al miglior allenatore/educatore del torneo.