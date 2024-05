‘Femminy Love’: successo a Valmadrera per la musica che celebra la donna

Un concerto emozionante con protagonisti il Coro San Giorgio e l’Orchestra Musicalmenno

Un evento straordinario che ha regalato grandi emozioni

VALMADRERA – Applausi e tante emozioni sabato sera al teatro Artesfera di Valmadrera dove si è svolto il concerto “Femminy Love” inserito nella rassegna “Metà del Mondo son donne” la donna nella musica e nell’arte che ha visto alla regia il Coro San Giorgio di Acquate con il sostegno del Fondo Art dal Vivo (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding) e con il patrocinio del Comune di Valmadrera.

Sul palco sabato insieme al coro San Giorgio diretto da Gianmarco Aondio, l’Orchestra giovanile Musicalmenno diretta dal Maestro Francesco Mazzoleni, con il Teatro dell’Aleph che ha coinvolto il pubblico in un’esperienza non solo musicale.

Un concerto unico nel suo genere costruito proprio per questo progetto: “Abbiamo voluto scavare nella musica pop e selezionare brani cantati da donne o scritti per le donne – ha spiegato Ivan Rech vicepresidente del Coro San Giorgio ad inizio serata – Brani che nascono e raccontano storie di forza determinazione e resilienza delle donne”.

Un concerto – spettacolo tutto dal vivo: coro, solisti, orchestra, con i brani che sono stati scelti e arrangiati appositamente per “Femminy Love” da tre musicisti: Andrea Brignoli, Luca Belotti e Stefano Aldeghi.

Rech ha voluto poi ringraziare la presidente della Fondazione comunitaria del lecchese, Cori Lombardia e la consulta Musicale di Lecco presenti in sala con i loro delegati.

A rappresentare con un’immagine questo evento, è stata scelto il dipinto dell’artista Iris Dell’Oro, di origini valmadreresi città a cui rimane molto legata, scelta perchè, come spiegato: “E’ il sunto di tutto ciò che stava alla base del nostro progetto. Lo sguardo fiero di questo volto evoca tutta la sofferenza e le fatiche della donna maltrattata, rotta, che riassembla i pezzi della sua anima e della sua vita ma che, nonostante tutto, non perde mai la fierezza, la dignità, la forza, la speranza…e la bellezza dell’ essere donna!”.

Al termine della serata Rech a nome di tutti i protagonisti ha dichiarato: “E’ stata una serata perfettamente riuscita sotto l’aspetto musicale e organizzativo”. Basti pensare che il coro San Giorgio è salito sul palco con 32 cantori compresi i solisti, mentre l’orchestra Musicalmenno si è presentata con 50 orchestrali più Stefano Aldeghi alla tastiera.

“Tutto è andato bene. Eccellenti le giovani soliste del coro San Giorgio e la solista Sonia Carminati che solitamente collabora con Musicalmenno ed ha partecipato al progetto del Coro San Giorgio con entusiasmo. Il maestro Mazzoleni ha diretto l’esecuzione e il filo conduttore della storia è stato curato da due attori Nadia Paggi e Aurelio Ballerini che si sono prestati ad interpretare alcuni suggestivi momenti in sala preparati dal Teatro dell’Aleph”.

Entusiasmo finale con i bis, ben 3. Alla fine è stato chiesto al pubblico quale altro bis volessero sentire e a grande richiesta è stato eseguito “Quello che le donne non dicono”, con il teatro che si è unito ai cantatori.

“Abbiamo cercato di produrre un progetto originale per un coro come il nostro e per una giovane Orchestra come Musicalmenno – ha concluso Rech – Forse è un po’ folle, ma per l’idea che sta alla base di questo progetto, ci è sembrato il minimo. Questo è il nostro contributo per raccontare tutte le donne che perdono mai la fierezza, la dignità, la forza, la speranza e la bellezza dell’essere donna!”.

Si replica a Nembro la sera dell’8 Giugno al teatro Modernissimo e poi a Terno d’ Isola “Teatro dell’ Oratorio” il 23 giugno.

Fotografie di Giancarlo Airoldi