Incidente in centro Lecco: autobus investe pedone. Traffico in tilt

Vittima dell’incidente una donna di 50 trasportata in ospedale in codice giallo

Il sinistro è avvenuto in viale della Costituzione all’altezza della rotonda con via Leonardo da Vinci

LECCO – Incidente in centro Lecco poco prima delle 7.30 di oggi, martedì, dove una donna di 50 anni è stata investita da un bus di linea.

Il sinistro è avvenuto in viale della Costituzione all’altezza della rotonda dove si unisce con via Leonardo da Vinci, dietro il Teatro della Società di Lecco.

La donna di 50 anni è stata soccorsa dallo staff medico sanitario giunto sul posto con automedica e ambulanza. Dopo le prime cure ricevute in loco, la 50enne è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo.

Il sinistro ha mandato in tilt il traffico cittadino, in quanto il bus è rimasto bloccato nel bel mezzo della strada, con i mezzi provenienti dal ponte nuovo (ponte Kennedy), impossibilitati a svoltare a destra in direzione piazza Manzoni.

Mentre i bus di linea in ingresso in città si sono dovuti “parcheggiare” lungo via Leonardo da Vinci, con molti studenti che da lì hanno dovuto raggiungere a piedi i propri istituti scolastici, il traffico per il centro è stato deviato in parte lungo via Caprera, mentre per tutti gli altri mezzi direzione obbligatoria lungolago.

Sul posto erano presenti anche agenti della Polizia Locale e Carabinieri per dirimere il traffico ed per effettuare i rilievi dell’incidente per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

La strada è stata liberata poco prima delle 9, con la viabilità che sta tornando alla normalità.