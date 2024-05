Lecco ricorda Alberta Basaglia con il libro “Le nuvole di Picasso”

L’appuntamento è per sabato 8 giugno alle 11 presso la sala conferenze del Palazzo delle Paure

LECCO – In occasione del centenario dalla nascita dello psichiatra Franco Basaglia, il Comune di Lecco organizza la presentazione del libro “Le nuvole di Picasso“. Durante l’incontro interverranno Alberta Basagli, figlia di Franco Basaglia, autrice del volume con Giulietta Raccanelli. L’evento rientra nell’ambito del progetto “Valore sociale della cultura” promosso dal Comune di Lecco, in collaborazione con il Forum di Salute Mentale Lecco. L’appuntamento è per sabato 8 giugno alle ore 11 presso la sala conferenze del Palazzo delle Paure.

Franco Basaglia, promotore della riforma psichiatrica, è ricordato per la legge 180 del 13 maggio 1978, nota appunto come “legge Basaglia“, che portò alla chiusura dei manicomi, e per aver ridefinito la concezione di malattia mentale, mettendo la persona al centro della cura.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il servizio cultura e grandi eventi del Comune di Lecco allo 0341 481142 o all’indirizzo e-mail cultura@comune.lecco.it

Ingresso libero