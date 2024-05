Nella serata di mercoledì la proiezione luminosa sulla parete del San Martino

LECCO – Mercoledì 22 maggio, nel giorno esatto del compleanno, si è svolta la serata di gala per celebrare il 150° anniversario di fondazione del Cai Lecco. Un evento particolarmente intenso e partecipato quello che si è svolto presso l’auditorium della Casa dell’Economia di via Tonale.

Per rendere ancora più partecipe tutta la città, il Cai Lecco “Riccardo Cassin” ha pensato di proiettare il logo del 150° sulla parete del San Martino. Il suggestivo gioco di luce, ovviamente, è stato notato da quasi tutti i rioni della città e non solo. Un ulteriore modo per sottolineare il ruolo fondamentale che l’associazione ha avuto in tutti questi anni e la voglia di guardare al futuro.