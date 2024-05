Calcio. Gli Allievi Provinciali U17 dell’Sldp Malgrate sono campioni provinciali

Al termine del campionato 96 punti, 31 vittorie, 3 pareggi e zero sconfitte

“Questo gruppo ha vinto due campionati in 3 anni”

MALGRATE – La stagione comincia con 5 punti in 3 partite, 1 solo vittoria e 2 pareggi, entrambi ottenuti con il risultato di 2-2. Poi il campionato degli Allievi 2007 del Malgrate comincia a cambiare rotta, con una serie di 10 vittorie di fila che permette ai ragazzi di ottenere il terzo posto in classifica

La 14^ giornata del girone di andata vede sfidare i ragazzi di Malgrate la seconda in classica, il Costamasnaga, con all’attivo 13 vittorie e una sola sconfitta, dopo un primo tempo chiuso in parità, la partita si sblocca con Migliucci e successivamente Franceschini, che porta il risultato sul 2-0. Il Costamasnaga trova due gol nel finale, pareggiano i conti e tengono il secondo posto in classifica.

“I ragazzi di Vergani chiudono il girone di andata con altre 3 vittorie, e a fine dicembre, la classifica dice Colicoderviese primo con 49 punti, secondo Costamasnaga con 46 e Malgrate con 45. Nonostante il girone di andata chiuso da imbattuti, la vetta sembra lontana, anche perché la Colicoderviese, dopo il pareggio ottenuto alla prima giornata, proprio contro il Malgrate, fa una serie di 16 vittorie consecutive” commenta Efrem Savazzi, presidente della società.

“Alla prima giornata di ritorno ecco però che si ripresenta la sfida più attesa del campionato, la sfida che può chiudere quasi definitivamente i conti, o riaprire tutto, i ragazzi del Malgrate passano subito in vantaggio, con gol di Paolino in girata da fuori area, è il gol decisivo, perché la partita finirà 1-0, con un assedio della Colicoderviese nel secondo tempo che spreca anche un calcio di rigore tirato alto. Si torna a -1, e ora tutto è riaperto, mentre il Costamasnaga piano piano perde colpi, e nel girone di ritorno farà 10 punti in meno rispetto a quanto fatto fino a dicembre” spiega il presidente della Società.

“Il 9 marzo altro passo falso della Colicoderviese, che perde ancora per 1-0, sempre in casa, contro la Futura 96, e il giorno successivo il Malgrate si prende la vetta del campionato. Da li in poi solo vittorie, e giovedì 23 maggio, nella partita decisiva, i ragazzi del Malgrate diventano campioni provinciali, chiudendo il campionato primi con 96 punti, 31 vittorie, 3 pareggi e zero sconfitte, ma soprattutto con una stagione indimenticabile che ragazzi, allenatori, presidente, e tutta la società non si dimenticheranno mai. Questo gruppo ha vinto 2 Campionati in 3 anni” conclude Savazzi.