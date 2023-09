In difficoltà lungo la Segantini, elisoccorsi due escursionisti

L’allarme intorno alle 19

L’intervento dell’elicottero Drago dei VVF è durato circa 2 ore

RESINELLI – L’elicottero Vf Drago dei Vigili del fuoco è stato inviato per soccorrere 2 persone (un uomo e una donna) bisognose di aiuto in zona impervia lungo la cresta Segantini, in Grignetta. L’allarme è scattato intorno alle 19 di domenica.



Una volta localizzati i due escursionisti sono state verricellati a bordo del drago e portate in luogo sicuro.

L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 2 ore .