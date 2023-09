Incidente a Brugarolo tra un furgone e una moto. Biker in ospedale

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina

MERATE – Incidente questa mattina, lunedì, all’incrocio di Brugarolo (Merate), tra via XXV Aprile e via IV Novembre. Coinvolti due mezzi, un furgone e una moto.

Stando a quanto appreso sembra che il furgone stesse svoltando a sinistra in direzione Ronco quando ha urtato la moto che sopraggiungeva. In posto in codice giallo si sono portati i soccorsi e la Polizia Locale per i rilievi del caso. Il motociclista è stato trasportato in ospedale a Vimercate in codice giallo.

Inevitabili i disagi alla viabilità per consentire le operazioni di soccorso.