Scontro auto e moto a Malgrate, 50enne trasportato all’ospedale

Soccorso un 50enne, non sarebbe in pericolo di vita

L’incidente nei pressi della rotonda del Ponte Kennedy

MALGRATE – Paura nel pomeriggio di oggi, sabato 18 maggio, intorno alle ore 15.30, per un incidente tra un’auto e una moto avvenuto a Malgrate, nei pressi della rotonda del Ponte Kennedy. Ad avere la peggio un centauro 50enne che è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).

Nonostante la violenza dell’impatto (i soccorsi sono intervenuti in codice rosso), fortunatamente l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute l’automedica da Lecco e un’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera. Spetterà alle forze dell’ordine stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.