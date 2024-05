Rissa in stazione a Lecco, identificati e denunciati 8 giovanissimi

Coinvolti ragazzi tra i 16 e i 18 anni tutti residenti nel lecchese

La rissa, scoppiata per futili motivi, era stata ripresa da alcuni cittadini e postata sui social

LECCO – I Carabinieri della stazione di Lecco hanno denunciato in stato di libertà 8 giovani tra i 16 e i 18 anni tutti residenti nel lecchese, responsabili di aver partecipato alla rissa avvenuta nel tardo pomeriggio dell’11 aprile scorso a Lecco, in piazza della stazione ferroviaria.

Gli accertamenti condotti hanno permesso di appurare come gli screzi tra i giovani, iniziati per futili motivi sul treno regionale “Besanino”, si siano protratti prima in piazza Caleotto e poi davanti alla stazione ferroviaria, dove sono stati ripresi da cittadini presenti che hanno diffuso le immagini anche sui social network. Il gruppo di giovani si era poi dato alla fuga all’arrivo delle pattuglie dell’arma.

Proprio dall’analisi delle immagini diffuse sui social e successivamente da quelle acquisite dai vari sistemi di video sorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a individuare 8 ragazzi che hanno partecipato alla rissa; uno di questi è rimasto ferito piuttosto gravemente a una mano. La posizione dei giovani è al vaglio dell’autorità giudiziaria.