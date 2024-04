Maltempo, albero cade lungo la Sp 51 a Barzanò

BARZANÒ – Paura lungo la Sp 51 oggi, domenica di Pasqua, per un albero caduto in strada a causa del maltempo. È successo intorno all’orario di pranzo e fortunatamente non si sono registrati feriti.



L’albero ha invaso entrambe le carreggiate andando a bloccare completamente la circolazione lungo la strada provinciale.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco per effettuare le operazioni di messa in sicurezza dell’arteria.

Quello di Barzanò è uno dei tanti interventi registrati da ieri sera a oggi a causa delle piogge torrenziali che stanno interessando la nostra provincia e l’intera Lombardia.