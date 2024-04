Allarme a Sirone nella serata di martedì

Quattro squadre al lavoro fino alle 23

SIRONE – Intervento dei Vigili del Fuoco a Sirone, in via delle Industrie, nella serata di martedì 9 aprile. Squadre dal comando di Lecco e dal distaccamento di Valmadrera (due autopompe, un’autoscala e un’autobotte) hanno lavorato per spegnere un principio di incendio in azienda. L’allarme è scattato intorno alle 19.45, l’intervento si è concluso alle 23.