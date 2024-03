Scontro tra un’auto e una moto in via della Pergola, soccorso un 18enne

Il giovane è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico)

LECCO – Incidente tra un’auto e una moto poco dopo le ore 7.30 di oggi, lunedì 4 marzo, in via della Pergola a Lecco. Ad avere la peggio un ragazzino di 18 anni in sella alla sua motocicletta. Fortunatamente le conseguenze si sono rivelate meno gravi di quanto si era pensato in un primo momento.

Sul posto sono intervenute l’automedica da Lecco e una ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.